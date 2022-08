Tras la nota de Canal 13, arreglaron el poste que estaba por caer sobre 2 casas

El pasado viernes 15 de julio Canal 13 le dio visibilidad al reclamo de los vecinos de la Villa 26 de Febrero, los cuáles hacía más de un año que esperaban una solución. Se trataba de que un poste se había aflojado y estaba recostado sobre la unión de dos casas. Finalmente Energía San Juan se hizo cargo del problema y colocó en la posición correcta el poste.

Mónica, una de las vecinas que se había visto afectada, contó en Banda Ancha que durante esta semana personal de esta empresa se hizo presente en el lugar. Allí decidieron no reemplazar este palo de madera, sino utilizar el mismo pero enterrarlo más hacia abajo pero a la profundidad justa para que no generara inconvenientes con el tendido eléctrico.

'Gracias a Dios y a Canal 13 pudieron escucharnos a nosotros. Veníamos pidiendo desde hace un año para que lo arreglaran. No nos han cambiado el palo pero dicen que lo han puesto más abajo, esperemos que no se caiga con ningún viento. Queríamos agradecerle a ustedes porque por eso hemos podido tener solución. Por lo menos ahora esta paradito el palo', expresó.

Si bien Mónica y el resto de las vecinas se mostraron felices por esta situación, recalcaron que todavía la situación no esta resuelta al 100%. Esto tiene que ver porque al estar el poste en malas condiciones, no habían podido agregar la luminaria correspondiente. Debido a esto todavía tienen que solucionar ese problema de iluminación que hay en la cuadra.

'Ahora tenemos que llamar a Nacusi para decirle que ya esta solucionado el problema del palo, para que nos vengan a poner el alumbrado público. Estamos contentos y conformes, confiando en que el palo no se vaya a caer. Hicieron el pozo, pusieron unas piedras, le echaron tierra y lo dejaron. Dijeron que iban a venir a poner un tutor pero hasta ahora no lo han hecho. Nos han dicho que lo han enterrado cuatro metros y nos han asegurado que el palo no se va a caer', manifestó.