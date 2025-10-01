El departamento de Santa Lucía celebró este martes la inauguración de la renovada Plaza Héroes de Malvinas, un proyecto que el intendente Juan José Orrego calificó como una nueva plaza principal para la zona norte. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el jefe comunal santaluceño.

El intendente Juan José Orrego destacó la importancia de la obra, realizada casi desde cero con fondos y mano de obra municipal, subrayando el esfuerzo puesto en el proyecto.

"Una inauguración en el departamento que nos vuelve a decir a todos los santaluceños que no podemos dejar de avanzar. Hoy le tocó a Zona Norte, acá estamos para cortar la cinta de fin de obra de la Plaza Héroes de Malvinas, que es como una plaza principal dentro de lo que es Zona Norte", afirmó el intendente.

La transformación fue integral e incluyó:

Soterramiento de la iluminación.

Veredas nuevas.

Implementación de riego por aspersión y por goteo.

Nuevos livings y juegos infantiles.

Construcción de un polideportivo y un circuito de salud.

El jefe comunal aseveró que la plaza "se llenará de mucho contenido, porque es una zona muy popular de nuestro departamento y nosotros la fuimos pensando en todo lo que nos fue pidiendo el vecino para el departamento".

El gobernador Marcelo Orrego acompañó el corte de cinta y felicitó al equipo municipal por la magnitud de la obra.

El mandatario provincial precisó que, por su escala y la cantidad de equipamiento incorporado, "la obra está pensada como dos o tres plazas", destacando el esfuerzo y el resultado obtenido por el intendente y su equipo de trabajo.

Próximas obras

Durante el acto, el intendente Juan José Orrego adelantó las próximas obras que el municipio tiene en carpeta para seguir mejorando la infraestructura del departamento:

Un circuito de salud en calle Roque Sáenz Peña.

Un nuevo polideportivo.

Una unión vecinal en Villa For.