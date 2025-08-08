Santa Lucía celebrará el Día del Niño con un gran evento familiar en el camping Don Bosco

Este sábado 9 de agosto, a partir de las 14 horas, el Camping Don Bosco será escenario del gran festejo por el Día del Niño, organizado por la Municipalidad de Santa Lucía. El evento, de entrada libre y gratuita, está pensado para toda la familia y contará con juegos, sorteos, shows en vivo, actividades recreativas y el tradicional chocolate con medialunas.

"Es un evento que disfrutamos mucho organizar. El señor intendente pone todo a disposición, y todas las áreas del municipio están comprometidas para que los más pequeños del departamento vivan un día inolvidable", expresó la directora de Cultura, Noelia Rivero en Canal 13.

Para facilitar la llegada de las familias, la municipalidad ha dispuesto colectivos gratuitos que recorrerán distintos puntos del departamento. "En las redes del municipio y del intendente están publicados todos los puntos de encuentro donde pasarán los colectivos que trasladarán a los niños hasta el camping", explicó Rivero.

El predio estará dividido por sectores temáticos, adaptados a las distintas edades de los niños:

Plazas blandas y pintacaritas para los más pequeños.

Castillos inflables y juegos mecánicos para preadolescentes.

Zona deportiva y actividades recreativas organizadas por el área de Deportes.

Espacio joven con plataforma 360° para llevarse recuerdos en familia.

Además, habrá un escenario principal con shows, sorteos y animación, donde se celebrará junto a los presentes con el ya tradicional chocolate caliente y medialunas.

Rivero destacó: "Estuvimos trabajando mucho en la recuperación del camping. Queremos que las familias lo disfruten y se sientan cómodas en cada actividad que realizamos aquí", afirmó.

La expectativa es alta: la edición 2024 convocó a más de 10.000 niños, y este año se espera superar esa cifra. El evento es libre, gratuito y abierto a todas las familias, incluso de departamentos vecinos.