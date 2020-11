Los prestadores turísticos de Pedernal, a contramano

Sarmiento habilitó el turismo interno el pasado viernes y los interesados en visitar Pedernal no tardaron en levantar la mano para reservar una cabaña o una mesa en un restaurante. Previendo esta situación de gran afluencia de gente, prestadores turísticos pidieron mayores controles en el ingreso del pueblo. La idea es clara… privilegiar la salud de los pedernalinos.

Ni bien conocieron la noticia en boca de la Ministra de Turismo, Grynszapan, que volvía el turismo interno, los empresarios elevaron una nota, que luego publicaron en redes sociales, en donde solicitaban a las autoridades del departamento y la provincia mayores controles en el ingreso para evitar que algún contagiado de Covid-19 ingrese.

Esta actitud va a contramano del resto de sus colegas en la provincia. Un ejemplo de ello, son los prestadores turísticos calingastinos, que realizaron un banderazo pidiendo por la vuelta de la actividad del sector. Sobre las marchas que se dieron en los ingresos al departamento, contra el ingreso del turismo, uno de los empresarios del lugar, de apellido Zunino, manifestó que ‘la situación del Covid-19 se da a nivel mundial, y en estos largos meses, quedó demostrado que la cuarentena no puede seguir para siempre’, expresó al respecto’.

Patricia Zapata, que alquila cabañas en el pueblo, manifestó a este medio, que la decisión fue sostenida por todos los prestadores de Pedernal. ‘Nosotros privilegiamos la salud, la plata va y viene. Aquí hay mucha gente mayor, que es más vulnerable al virus’.

Por su parte, Fany Suarez, dueña del restaurante Sílex, manifestó que el problema también es que muchas personas del departamento y fuera de él, llegan a Pedernal, para pasar unas horas al lado del rio los días de fin de semana, pese a que el turismo interno aún no estaba habilitado. ‘Llegan con sus autos, se ponen del lado del rio, con la excusa de que no están realizando ninguna actividad turística, eso nadie lo controla’, afirmó.

La postura de los prestadores turísticos es tan firme, que afirmaron que, si no se cumplen los protocolos en el pueblo, no dudaran en volver ellos mismos con la medida, dejando de prestar el servicio. Además, como la noticia fue tan repentina, 5 cabañas decidieron no abrir este fin de semana.

María Elena Rego, directora de Turismo y Cultura de Sarmiento, elogió la actitud de los prestadores. A su vez, informó que, ante el reclamo de los empresarios, el municipio intensificó los controles en el ingreso al pueblo.

En los controles, se le exigirá al turista, el permiso de circulación, más la reserva que debió sacar vía online del lugar de alojamiento o local gastronómico. Luego, se les tomara la temperatura a cada uno de los que circulen en el vehículo. En caso de dar alguno mayor de 37º, se encapsulará la movilidad, acompañándola hasta el lugar de origen.