Sin agua, sin respuestas y desesperados: en Lagunas volverán a reclamar

Nuevamente, los sarmientinos que viven en la localidad de Las Lagunas, expresaron que están desesperados. Con tremendo dolor, Lorena, quien es la presidenta de la Comisión de vecinos, señaló que no tienen agua para consumir y ya se agotó el suministro que le enviaron desde la parroquia.

Lorena expresó su preocupación por la falta de solución a la carencia de agua potable en la zona- De este modo, mencionó que desde el viernes no han tenido acceso a agua para beber. Durante dos semanas, habían recibido un tanque de agua proporcionado por OSSE, pero este fue retirado. La gente estuvo solicitando agua durante todo el fin de semana, incluso han utilizado donaciones provenientes de la parroquia, pero ya no hay más agua y la necesidad es apremiante.

Lorena informó que la empresa encargada de los arreglos, no puede realizar su trabajo debido a la falta de material que debía proporcionar el municipio, y hasta el momento no han dado ninguna explicación al respecto. La situación en la planta de tratamiento de agua sigue sin cambios. Además, mencionó que el municipio no se ha hecho cargo de los problemas de plomería y electricidad en el área central.

Ante esta situación desesperante, Lorena mencionó que los residentes están considerando realizar un nuevo corte de calle en caso de que la situación no se resuelva pronto. Aunque no les agrada tener que tomar esta medida, sienten que no tienen otra opción, ya que carecen de agua, tanto mineral como la provista por el tanque.