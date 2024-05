Sospechan por efluentes de una bodega con malos olores en Media Agua

En el departamento Sarmiento, hubo una preocupación persistente: una potencial conaminación en el drenaje que afecta al Barrio El Codo. Hace más de un mes, los vecinos elevaron una denuncia ante el Concejo Deliberante, alertando sobre olores intolerables que emanaban de la zona. La respuesta fue inmediata, y la Secretaría de Ambiente de la provincia tomó cartas en el asunto y comenzó a investigar.

Según las averiguaciones realizadas por este medio, se descubrió que dos bodegas estaban vertiendo sus residuos en el drenaje, lo que generaba la problemática denunciada. Para arrojar luz sobre la situación, Diario 13 dialogó con Ricardo Martínez, director de Producción y Medio Ambiente del departamento, quien brindó detalles sobre el incidente y la naturaleza de los desechos provenientes de las bodegas.

El funcionario local explicó el enfoque adoptado para abordar esta preocupación. "Nosotros, en esta área, fuimos notificados por el Concejo Deliberante. Aunque no recibimos una denuncia explícita, hemos estado en contacto con las partes involucradas para encontrar una solución", señaló.

El funcionario destacó que, si bien su área no tiene jurisdicción sobre el manejo de drenajes, se han realizado acciones conjuntas con la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Hidráulica para evaluar la situación y buscar soluciones permanentes. "Se han llevado a cabo tres intervenciones entre las instituciones para abordar este problema", agregó Martínez.

En ello sumó "Hidráulica tiene como responsabilidad el mantenimiento de los drenes y también tiene la responsabilidad de emisión de la autorización que habilita las bodegas". En cuanto a las bodegas señaladas como fuentes de contaminación, Martínez aclaró: "Hemos estado en contacto con las bodegas y los vecinos. Ambos establecimientos muestran disposición para resolver el problema y cuentan con sistemas de tratamiento de residuos aprobados por las autoridades correspondientes".

Sobre la naturaleza de los desechos vertidos, Martínez explicó: "Los líquidos tratados que se derivan al drenaje no son tóxicos, pero pueden generar malos olores debido a procesos orgánicos normales". Sin embargo, también señaló la importancia de investigar cualquier fuente adicional de contaminación, incluida la presencia de aguas cloacales en el drenaje. Además, informó que ambas bodegas tienen piletas de tratamientos que exige tanto Ambiente como Hidráulica. Del mismo modo mencionó "nosotros tenemos que determinar las características del fluido y que ese fluido que se eroga es o no es contaminación"

En cuanto a los controles realizados sobre los drenajes, Martínez destacó que se han llevado a cabo análisis periódicos para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales. "Se están implementando medidas para garantizar la seguridad ambiental de la comunidad de Sarmiento", dijo Martínez. El profesional mencionó que lo que se eroga de las bodegas "no es un producto tóxico".

También sostuvo "es un producto orgánico que puede llegar con los procesos normales a generar mal olor o algún proceso de fermentación que no debería tener". Luego mencionó, "digamos no tiene ningún efecto en salud más que la incomodidad de los olores". Ante esto destacó que aún no están los análisis finalizados y que están buscando soluciones para ayudar a los vecinos para que la incomodidad no exista.