El departamento de Sarmiento fue uno de los más afectados por el temporal de Santa Rosa que azotó a gran parte de la provincia durante el fin de semana. Según informó el periodista local Polo Quiroga, la lluvia comenzó alrededor de las 11 de la mañana del sábado y se extendió de manera intermitente hasta el domingo, generando distintos inconvenientes en la zona.

“Este fin de semana fue intenso, con mucha agua y nieve en sectores altos como Pedernal. Hoy tenemos una temperatura de 8 grados y se espera una máxima de 16”, indicó Quiroga en Canal 13, quien agregó que se debe estar atento a posibles heladas durante la semana que podrían afectar cultivos y forestación.

El temporal provocó cortes de energía en Media Agua y barrios aledaños. La electricidad se restableció el domingo alrededor de las 13:10. “Observamos el trabajo del personal de Energía, que logró restablecer el suministro en la villa cabecera y en los barrios afectados”, comentó el periodista.

En cuanto a la nieve, Quiroga explicó que la zona de Pedernal y sectores de Los Berros registraron acumulación, aunque el acceso estuvo limitado por la peligrosidad de los caminos. “Se vio un panorama bastante lindo con la nieve, pero se recomendaba no transitar por la zona por precaución”, añadió.

El temporal también afectó viviendas, sobre todo aquellas con techos precarios. Desde la municipalidad de Sarmiento, a través de Desarrollo Humano, informaron que hubo una intensa demanda de asistencia, principalmente nylon y elementos para proteger los hogares de la lluvia. Según el director del área, Maximiliano Torres, no se registraron evacuaciones oficiales, aunque aproximadamente 20 familias decidieron autoevacuarse como medida preventiva.

Además, se reportaron derrumbes de viviendas precarias en Cochagual, Villa Guell y Colonia Fiscal, como consecuencia de la intensidad de las precipitaciones.

Un dato destacado proporcionado por Ariel Furió indica que entre el 31 de julio de 2024 y el 31 de julio de 2025 se registraron 101 milímetros de lluvia acumulada en la región, mientras que en el temporal de Santa Rosa cayeron 51 milímetros en apenas 24 horas, es decir, casi la mitad de lo registrado en todo el año. “Por eso se generaron colapsos y varios inconvenientes en Sarmiento”, explicó Quiroga.

Debido a estas condiciones, las clases en el departamento estuvieron suspendidas durante la mañana del lunes, según confirmó el periodista. La suspensión se aplicó tanto a escuelas primarias como secundarias, mientras que la Universidad Católica de Cuyo también informó la cancelación de actividades por problemas edilicios.