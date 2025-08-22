Adolescentes hicieron daños en la Plaza Papa Francisco a menos de 24 horas de su inauguración

Sarmiento vivió una jornada especial con la inauguración de una nueva plaza en el barrio San Martín, un espacio que se convirtió rápidamente en punto de encuentro para vecinos y visitantes de todo el departamento. Según el periodista Polo Quiroga, “fue un momento muy lindo, con mucha participación no solamente del barrio, sino de todo el departamento de Sarmiento”.

El acto contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, autoridades locales y el cura párroco, quienes destacaron el esfuerzo conjunto entre la comunidad y el municipio para concretar este proyecto.

Sin embargo, la apertura del nuevo espacio también generó algunas preocupaciones. “Ayer, antes de que llegara el Zonda, la plaza ya tenía muchas visitas porque es nueva y atractiva, sobre todo para los niños. Pero algunos adolescentes se comportan de manera imprudente”, indicó Quiroga. El periodista se refirió a un video que circula por las redes y que muestra a un joven arrojando piedras con la intención de romper una farola, un acto que generó enojo y malestar entre los vecinos.

Además, el periodista alertó sobre los riesgos en el uso de los juegos infantiles. “Hay un tobogán y un juego muy lindo donde los chicos deben pasar por el interior de unos tubos, pero algunos deciden ir por arriba. La altura es considerable, unos tres metros, y si se caen podrían lastimarse gravemente”, explicó. Según Quiroga, la comisión encargada de la plaza deberá evaluar medidas para garantizar la seguridad de los niños y prevenir accidentes.

La nueva plaza se inaugura en un contexto de festividades por el 117º aniversario del departamento, que se celebrará con múltiples actividades durante el fin de semana. Quiroga detalló: “Comienza hoy viernes con números artísticos importantes, danzas criollas y espectáculos típicos en el predio Riviello, con entrada gratuita. El broche de oro de la noche será el grupo Manzana”.

El sábado la agenda incluirá actividades desde las 10 de la mañana, con la actuación de Lázaro Caballero, mientras que el domingo se realizará un desfile cívico militar en la avenida 25 de Mayo, acompañado por competencias de ciclismo y una maratón. El cierre estará a cargo de Los Herrera, que presentarán un espectáculo de cuarteto.