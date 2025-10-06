Ante el peligro por la caída de postes de luz en Sarmiento, pedirán intervención del EPRE

La caída de varios postes de electricidad en el departamento Sarmiento, producto de los fuertes vientos registrados en los últimos días, encendió la alarma entre vecinos y autoridades locales. Uno de los incidentes más recientes ocurrió sobre la calle Eugenio Vargas, en la Villa Cabecera de Media Agua, donde un poste se desplomó por completo y quedó sobre la vereda, en una zona de intenso tránsito.

El periodista Polo Quiroga, que sigue de cerca la problemática, contó que el poste no estaba simplemente inclinado sino que “se cayó de raíz”. Además, los cables quedaron tendidos sobre la vereda, generando un riesgo serio para peatones, motociclistas y automovilistas.

“Es un tema bastante preocupante que ya venimos señalando hace tiempo. Los vecinos están muy inquietos porque, en algunos casos, los cortes de energía que provocan estos incidentes tardan tres o cuatro días en resolverse”, comentó Quiroga en Canal 13.

La situación no es nueva, ya que en distintos sectores del departamento hay postes de madera deteriorados que se sostienen casi únicamente gracias a los mismos cables. El problema afecta tanto a la Villa Cabecera como a los distritos rurales.

Ante esta situación, el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, adelantó que en los próximos días se reunirá con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para buscar soluciones definitivas.

“El objetivo es renovar los postes que están en mal estado y evitar que se sigan registrando hechos peligrosos, como el del último fin de semana”, señaló el jefe comunal, según transmitió Quiroga.