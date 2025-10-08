Los Bomberos Voluntarios de Sarmiento lanzaron un pedido a la comunidad para poder adquirir una unidad que les permita desplazarse ante emergencias. El presidente del cuartel, Matías Ottenshimer, contó que, por ahora, los integrantes del cuerpo deben asistir a los siniestros en vehículos particulares, bicicletas, motos o autos, lo que dificulta su labor.

“Asistimos a las emergencias en nuestros vehículos particulares. Coordinamos el trabajo en conjunto con el personal del cuerpo activo y con el Destacamento 9, realizando una labor con mucho sacrificio”, señaló Ottenshimer en diálogo con Polo Quiroga.

El dirigente recordó que el pasado 26 de septiembre se produjo una situación crítica en el departamento, cuando un incendio desbordó la capacidad de respuesta local.

“Ese día las llamas se extendieron y los bomberos de la Policía se vieron desbordados. Entonces decidimos pedir colaboración a los vecinos para que esto no vuelva a pasar”, explicó.

Ottenshimer remarcó que el cuartel se sostiene gracias al aporte solidario de los vecinos, con el cual incluso pagan los servicios básicos.

“Pagamos la luz con lo que aportan los vecinos. Ya tuvimos una reunión con el Concejo Deliberante para avanzar en la adquisición de una unidad, y también presentamos una petición para reunirnos con el intendente”, detalló.

Además del pedido por una movilidad, los Bomberos Voluntarios de Sarmiento buscan contar con un espacio propio.

“Queremos tener un lugar nuestro. Ya estaría el visto bueno para que sea en la Escuela Agrotécnica, aunque también se evalúa la posibilidad de instalarlo en Los Berros, frente al lugar que hoy nos prestan”, comentó.

El proyecto ya comenzó a avanzar en la Cámara de Diputados, donde iniciaron un expediente para solicitar la donación del terreno.

Actualmente, el cuartel cuenta con 26 bomberos activos y 9 aspirantes, que trabajan de manera voluntaria para brindar servicio a toda la comunidad del departamento.