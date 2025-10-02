Colonia Fiscal ya ve avances de una obra pero hay preocupación por la falta de señalización

La circulación por calle Mendoza, en la zona de Colonia Fiscal, se encuentra parcialmente dificultada debido a la construcción de un nuevo canal impermeable en el sector norte del departamento. La obra, considerada estratégica para la gestión hídrica de la zona, ha reducido el tránsito a media calzada, generando inconvenientes para automovilistas y transportes de gran porte.

“Este es el canal Colonia Fiscal, una construcción que va muy avanzada y que se supone que en los próximos meses se va a inaugurar. Es una obra muy esperada por los productores de la zona y de todo el departamento”, destacó Polo Quiroga, periodista local en diálogo con Canal 13.

El periodista explicó que la obra se desarrolla al costado de calle Mendoza Vieja, donde el tránsito se complica por la presencia de tierra, residuos, máquinas en operación y camiones.

Además, señaló la falta de señalización adecuada: “Hay poca señalización y un solo costado habilitado para avanzar", dijo. A la vez sumó: "Se complica cuando se cruzan vehículos grandes, como camiones, y hay poca iluminación de noche, por lo que recomendamos a quienes transitan por allí que lo hagan con suma precaución”.

Según detalló, el canal impermeable tiene una extensión aproximada de 5 a 6 kilómetros y aún resta la construcción de algunas compuertas antes de su inauguración. La obra es valorada por su importancia en un contexto de déficit hídrico, ya que permitirá optimizar el uso del agua en el departamento, evitando pérdidas y mejorando la productividad.