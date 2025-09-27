La fuerte inestabilidad climática que azotó a San Juan en la tarde del viernes dejó momentos de tensión. Uno de ellos fue en Sarmiento, concretamente en Colonia Sur, donde el techo de cañizo de una vivienda cedió y un niño de 10 años quedó atrapado bajo los escombros.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas. Según informó la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, fueron los propios vecinos quienes, en un rápido accionar, rescataron al menor mientras aguardaban la llegada de los equipos médicos.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Ventura Lloveras, en Media Agua, donde recibió atención inmediata. Desde el centro de salud confirmaron que el menor no sufrió lesiones de gravedad. Sin embargo fue llevado hasta el Hospital Rawson, para ampliar sus estudios médicos.

El comisario de la Seccional 8ª, en diálogo con Diario 13, precisó que al pequeño le realizaron una tomografía que descartó lesiones óseas. Tras permanecer en observación, fue dado de alta médica.