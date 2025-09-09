Con Orrego presente, quedó inaugurada la Ruta 153 y confirmó nueva iluminación para la zona

En la tarde del lunes, gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de habilitación del nuevo asfalto de la Ruta Nacional 153, en Sarmiento. Cabe mencionar que se trata de una ruta ampliamente transitada por camiones de la industria minera..

En el acto, el gobernador anunció la realización de la obra de iluminación en el tramo Cochagual–Pedernal. En este marco, señaló: “Así como hemos mejorado estos tramos y estas intersecciones de pavimento, también está la necesidad de la iluminación acá, en Pedernal. Así que también vamos a hacer esa obra para que mucha gente se pueda trasladar en bicicleta, en auto y en camión. Cuenten conmigo. Mi equipo y yo estamos para servirles. Hemos venido a la política a resolver las injusticias”.

El periodista Polo Quiroga charló con la ministra y candidata Laura Palma, quien manifestó: “No es la primera vez que llegamos a Sarmiento”. En la misma línea recordó otros servicios que se inauguraron en la zona, como el registro civil. Sostuvo que volverá en el marco de la campaña para charlar con los vecinos.

Por su lado, el vicegobernador y candidato a diputado Fabián Martín mencionó que esta obra representa un gran avance. “Esta ruta permite que muchos camiones pasen a diario, y ahora lo harán de mejor manera”. Incluso resaltó el aspecto positivo para el turismo, ya que esa ruta es la principal para llegar a Pedernal, Divisadero y otros distritos de la zona oeste. En este punto, resaltó que la obra se realizó con fondos provinciales, ya que el objetivo del gobernador es recuperar la obra pública y fomentar el trabajo.

Uno de los puntos que sumó fue sobre las elecciones y dijo que el resultado sienta bases en cómo se maneja el presidente Javier Milei. “Quizás pueda rever la forma y los modos porque hay provincias que tienen una mirada mucho más amplia. Hay muchas familias y necesidades: se necesitan hospitales, rutas, escuelas, y hay que trabajar de manera directa con las provincias”, dijo.

Finalmente, el gobernador Orrego mencionó: “Tenemos muchos motivos para festejar; hemos podido intervenir en cinco tramos de la ruta 153”. A la vez habló de los convenios para no paralizar las obras de vialidad, ya que son necesarias para la industria y las necesidades de la comunidad. Ante esto reveló que esta obra involucró más de 1.400 millones de pesos y sumó el esperado anuncio de la iluminación en el tramo Cochagual–Los Berros.

Una ruta segura

El proyecto abarcó aproximadamente 5 kilómetros de la RN153 y consistió en la pavimentación con concreto asfáltico en caliente, junto con el reacondicionamiento de la base granular. Estos trabajos se llevaron a cabo con el objetivo primordial de mejorar la capacidad portante y la seguridad vial, transformando a esta arteria en una verdadera "ruta segura".

La obra se estructuró en cuatro tramos principales para su ejecución. El Tramo 1 se extendió desde la Ruta Nacional 40 hasta el puente sobre el arroyo Bofinger, cubriendo una distancia de 1.800 metros lineales. Le siguió el Tramo 2 en el sector de Cañada Honda, con 600 metros lineales. El Tramo 3 fue el más extenso, abarcando 2.350 metros lineales en la zona de Los Berros, mientras que el Tramo 4 cubrió un área de caleras con 240 metros lineales.

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic S.A. y supervisados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

La significativa inversión de fondos provinciales subraya la importancia estratégica de la obra para el Gobierno de San Juan y el futuro de la comuna de Sarmiento.