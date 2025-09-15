Un transformador de energía ubicado en inmediaciones de Media Agua, departamento Sarmiento, recibió disparos de arma de fuego durante la madrugada del jueves, lo que provocó cortes de luz en la zona y pérdidas de líquido del equipo.

El periodista Polo Quiroga relató el episodio en el programa Jorge por la Mañana: “Se disparó con un arma de fuego a un transformador de la energía eléctrica, que está ubicado muy cerquita de la Ruta Nacional 40. Esto ocasionó algunos inconvenientes y cortes de energía eléctrica”.

Según precisó, el hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce de la Ruta 40 con la Ruta 153. “Apenas dobla a la derecha por la ruta 153, a los 100 metros está el transformador enfrente de la estación de servicio. Alguien le disparó con un arma de fuego y se cortó la energía por algunas horas”, explicó.

Quiroga agregó que personal de Energía trabajó en el lugar para restablecer el servicio: “Derramó todo el líquido que tiene el transformador hacia la calle, así que la gente de energía tuvo que trabajar para que pudieran retomar con la electricidad los vecinos”.

En cuanto a la investigación, señaló que hasta este lunes no había denuncias: “Hemos estado en contacto con el comisario de la Seccional Octava y me dice que no, que no hay ninguna denuncia, solo eso es lo que pasó el día jueves a la madrugada”.

El hecho quedó en carácter de “hecho curioso”, como lo describió el periodista, y hasta el momento no se conocían los motivos detrás del ataque.