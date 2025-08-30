Tras un nueva protesta de los vecinos de la localidad sarmientina de Cochagual, el jefe comunal de Sarmiento se comprometió a reforzar el reparto de tanques de 500 litros hasta que finalicen las obras en la planta potabilizadora. Los vecinos advirtieron que no se sienten conformes con la respuesta.

“Nos atendió el señor intendente amablemente y nos dio la palabra de que va a llevar tachos a las familias que faltan”, relató Liliana Paz, vecina de Costa Canal, en diálogo con el periodista Polo Quiroga, quien este viernes cubrió la protesta en la zona.

Sin embargo, la vecina aclaró que el compromiso no incluyó una solución definitiva: “De eso no se habló nada. Solo nos dijo que por el momento se van a repartir tanques de agua hasta que se resuelva la planta”.

Otra residente, Rosa Sosa, detalló lo conversado en la reunión: “La planta se estaría terminando recién en cuatro meses. Mientras tanto nos mandarán tachos de 500 litros para compartir entre dos familias. En el barrio hay unas 50 viviendas y se necesitarían al menos 25 tanques”.

Las vecinas coincidieron en que la medida no alcanza. “El agua es algo que hace falta todos los días. Con un solo tacho no se puede abastecer una familia entera: hay que cocinar, limpiar, lavar y bañarse. Con eso no alcanza, pero antes no teníamos nada”, expresó Sosa.

En la misma línea, Andrea, otra de las vecinas afectadas, sostuvo: “Nos prometió llevar tachos más grandes, pero faltan muchísimos. En Cochagual Centro todavía hay muchas familias que no tienen nada. No se puede vivir así, tomando agua sucia y con arena”.

El conflicto derivó en la suspensión de clases en la escuela Constancio C. Vigil, ya que los baños no podían mantenerse en condiciones. “A las 9 de la mañana ya no se podía usar nada y los chicos se tuvieron que ir. El intendente nunca vino a la escuela ni a los actos del barrio”, había señalado otra madre más temprano.

Desde el municipio, la única respuesta oficial fue la promesa de reforzar el reparto de tachos y avanzar con la planta potabilizadora, cuya finalización demandaría cerca de cuatro meses.

La comunidad, en tanto, advirtió que permanecerá atenta al cumplimiento de los compromisos asumidos y no descartan retomar las medidas de fuerza en caso de no obtener avances.