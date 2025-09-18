Un poste de energía eléctrica en el barrio San Martín ubicado en el departamento Sarmiento genera preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que lleva más de dos semanas inclinado y podría caer en cualquier momento.

Jorge Díaz, un vecino de la zona, dialogó con el periodista Polo Quiroga y relató el difícil proceso de reclamos que inició hace más de 16 días. “Llevamos más de 16 días de reclamo", dijo. Además sumó: "El hombre que me recibe el pedido ya me derivó, pero la empresa recién apareció a los 7 días. Miraron el pilar y me dijeron que debería venir una grúa para enderezarlo y ponerle piedras”.

El vecino agregó que la situación no solo se extiende en el tiempo, sino que también representa un riesgo real. De acuerdo con lo que comentó, el responsable de verificar el reclamo le dijo: “En caso de que se quiebre, habría que cambiar el poste". Sin embargo ante la nulidad de una refacción o solución, Díaz volvió a la sede de Naturgy en Media Agua: "Yo fui de nuevo y les dije que los voy a denunciar porque si esto se cae, ¿quién va a ser el responsable?”.

El poste se encuentra inclinado hacia el interior de la vivienda y el cable que sostiene la pilastra está dañado. Según Díaz, esta estructura es la que, de manera precaria, mantiene el poste en pie.

La preocupación no es exclusiva del barrio San Martín. Esto se debe a que en varios lugares todavía están los postes de madera, que por los años prácticamente ya están en el suelo”.

Por último, el vecino remarcó que su insistencia en los reclamos tiene como principal motivación la seguridad de todos. “Hay muchos chicos en la cuadra. Yo no tengo miedo a nadie para hacer el reclamo”, subrayó.