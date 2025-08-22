El viento comenzó desde cerca del mediodía en algunas zonas de San Juan. En Sarmiento, la ferocidad arrancó durante la tarde y se extendió durante muchas horas, dejando graves consecuencias en su camino. 

A pesar de los recaudos en diferentes localidad hubo estragos, desde caidas de arboles o postes de luz, incendios y desbordes del canal. Y en muchos casos los vecinos estuvieron muchas horas sin luz ni agua, de acuerdo con lo que dio a conocer el medio local Sarmiento Web.

Mirá lo que sucedió en el sur de San Juan 

Caída de árbol en Barrio Patiño

El Zonda arrasó con todo en Sarmiento, dejando postes y árboles caídos

Caída de pimiento en 25 de Mayo y Uruguay

Incendio en Calle Aranda y Bufano

Incendio en ruta vieja Los Berros

Caída de árbol en Barrio Villa Guell

Poste de luz frente a reconocida radio 

Desborde del Canal a la altura de Escuela Agrótecnica, aseguraron que es debido a la basura que arrojan allí.  

Las zonas sin agua ni luz fueron varias, incluso hasta la mañana de este viernes en Colonia Fiscal seguirá el reclamo de los vecinos.