El Zonda arrasó con todo en Sarmiento, dejando postes y árboles caídos
Además, en diferentes puntos del departamento ubicado al sur de San Juan se cortó la electricidad durante horas
El viento comenzó desde cerca del mediodía en algunas zonas de San Juan. En Sarmiento, la ferocidad arrancó durante la tarde y se extendió durante muchas horas, dejando graves consecuencias en su camino.
A pesar de los recaudos en diferentes localidad hubo estragos, desde caidas de arboles o postes de luz, incendios y desbordes del canal. Y en muchos casos los vecinos estuvieron muchas horas sin luz ni agua, de acuerdo con lo que dio a conocer el medio local Sarmiento Web.
Mirá lo que sucedió en el sur de San Juan
Caída de árbol en Barrio Patiño
Caída de pimiento en 25 de Mayo y Uruguay
Incendio en Calle Aranda y Bufano
Incendio en ruta vieja Los Berros
Caída de árbol en Barrio Villa Guell
Poste de luz frente a reconocida radio
Desborde del Canal a la altura de Escuela Agrótecnica, aseguraron que es debido a la basura que arrojan allí.
Las zonas sin agua ni luz fueron varias, incluso hasta la mañana de este viernes en Colonia Fiscal seguirá el reclamo de los vecinos.