El Zonda arrasó con todo en Sarmiento, dejando postes y árboles caídos

El viento comenzó desde cerca del mediodía en algunas zonas de San Juan. En Sarmiento, la ferocidad arrancó durante la tarde y se extendió durante muchas horas, dejando graves consecuencias en su camino.

A pesar de los recaudos en diferentes localidad hubo estragos, desde caidas de arboles o postes de luz, incendios y desbordes del canal. Y en muchos casos los vecinos estuvieron muchas horas sin luz ni agua, de acuerdo con lo que dio a conocer el medio local Sarmiento Web.

Mirá lo que sucedió en el sur de San Juan

Caída de árbol en Barrio Patiño

Caída de pimiento en 25 de Mayo y Uruguay

Incendio en Calle Aranda y Bufano

Incendio en ruta vieja Los Berros

Caída de árbol en Barrio Villa Guell

Poste de luz frente a reconocida radio

Desborde del Canal a la altura de Escuela Agrótecnica, aseguraron que es debido a la basura que arrojan allí.

Las zonas sin agua ni luz fueron varias, incluso hasta la mañana de este viernes en Colonia Fiscal seguirá el reclamo de los vecinos.