En búsqueda de más seguridad, reactivaron el Centro de Monitoreo Municipal en Sarmiento

Este martes fue reactivado el Centro de Monitoreo Municipal de Sarmiento. La iniciativa busca brindarles a los vecinos mayor seguridad, según contó el diputado provincial Andrés Castro al corresponsal de Canal 13 en el departamento, Polo Quiroga.

Castro indicó que este centro de monitoreo municipal que tendrá el departamento tiene la oportunidad de incorporar más cámaras. En la actualidad son 20 los puntos de monitoreo en sectores estratégicos de la villa cabecera, avenidas principales, Ruta 40. "A esto debemos celebrarlo como vecinos porque sin duda contribuirá a la seguridad de nuestro departamento", analizó.

Las zonas e intersecciones más importantes que contarán con este servicio completan alrededor de 20 puntos. La idea es que luego se incorpore un centro de monitoreo en la zona Oeste, en la localidad de Los Berros, ya que muchos vecinos han solicitado ese servicio para mayor seguridad.

"Contento no solo como funcionario, sino como vecino del departamento. Es un centro de monitoreo que tan necesario para los vecinos, tan necesario, lo digo como vecino que también sufrió un hecho delictivo no hace mucho tiempo atrás, y en el momento de ir a buscar pruebas no pude contar con las herramientas necesarias, así que es importante para los vecinos este sistema de cámaras que llega, ya que es un sistema totalmente moderno y con un equipo bastante robusto", sostuvo el diputado.