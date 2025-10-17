En la noche del jueves se reportó la desaparición de un adulto mayor en Sarmiento, generando gran preocupación entre vecinos y familiares. Se trata de Francisco González, un hombre de Media Agua que padece problemas de memoria, lo que complicó la búsqueda.

Tras varias horas de intensa búsqueda, desde la Comisaría 8va informaron a Canal 13 que González fue localizado en las inmediaciones de Calle Quiroga y Calle Dominguito, al final de la Finca Grimalt.

Según precisaron, el hombre se encontraba desorientado, deshidratado y con la presión baja, por lo que fue trasladado al hospital. Tras recibir atención médica, fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio recuperándose.

El alerta se inició cuando un vecino advirtió que la puerta de la vivienda de González estaba abierta y, al acercarse, comprobó que no había nadie en el interior. Inmediatamente, comenzó la búsqueda y contactó a la familia, que radicó la denuncia ante la Policía.