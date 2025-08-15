En la noche del jueves 14 de agosto, la localidad de Tres Esquinas celebró la inauguración de su nueva plazoleta y la instalación de luces LED en los alrededores. Aunque la obra estaba finalizada hace tiempo, el intendente decidió esperar a un día especial para que los vecinos pudieran disfrutar y mostrar el nuevo espacio de su barrio.

El intendente, quien estuvo presente en el evento, destacó la importancia de estas obras para la comunidad. "Son buenas estas inauguraciones para darle mayor calidad de vida a los vecinos", expresó.

La inauguración fue recibida con gran entusiasmo por los residentes. Un vecino manifestó su alegría y la necesidad de este espacio: "Estamos contentos con esta inauguración, la verdad es que era un lugar que lo necesitábamos, porque tiene juegos para los chicos".

Las vecinas también se mostraron felices. Susana, una de las residentes, comentó que esperaban estas obras desde la entrega del barrio. "Hacía falta esta plaza, para los chicos, para venir a tomar mate", afirmó.

Marisol, otra vecina, señaló que hacía mucho tiempo que no vivían una inauguración en la localidad y se mostró muy contenta de ver a tanta gente reunida para celebrar. Por su parte, María, una vecina de la cercana localidad de San Carlos, también destacó la importancia de estas obras, subrayando que "ahora los niños tienen un espacio bonito, digno para venir a jugar" y que esto representa "un paso muy grande para la comunidad".

María Ester y otras vecinas expresaron su agradecimiento al intendente por las inauguraciones que se realizaron el jueves por la noche.