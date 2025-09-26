Un incendio de grandes proporciones consumió este jueves alrededor de 22 hectáreas de campo pertenecientes a una reconocida bodega de Sarmiento, en plena Villa Media Agua. El foco ígneo comenzó pasado el mediodía, con la llegada de las primeras ráfagas de viento Zonda que azotaron la región. Las imágenes fueron captadas por el corresponsal de Canal 13 en Sarmiento, el periodista, Polo Quiroga.

El siniestro ocurrió en la calle Gobernador Rufino, a escasos 800 metros de la avenida Barboza, donde las llamas no solo afectaron la propiedad rural, sino que también alcanzaron un cable de tensión del tendido eléctrico, generando momentos de gran preocupación en la zona.

“La historia que se repite”

El productor Riviello, propietario del sector donde ocurrió el incendio, describió la situación con angustia:

“Se ha prendido fuego también un cable de tensión”.

“Había mucho humo en la calle”.

“Esto es la historia que se repite en cada Zonda”.

El damnificado destacó la labor de los Bomberos de Sarmiento, quienes acudieron al lugar a pesar de tardar algunos minutos: “Gracias a Dios contamos con un equipo de Bomberos que, aunque no hayan llegado todavía en ese momento, es importante que estén. Pero lo primordial acá sería prevenir”.

Un pedido

Ante la recurrencia de este tipo de episodios, el productor planteó una propuesta concreta a las autoridades:

“Si pudiéramos hacer los productores la prevención en el sentido… capaz, se puede hacer un intercambio con el municipio en el que nosotros mantenemos y a cambio recibimos algún beneficio impositivo”.