Un nuevo episodio de incendio sacudió a los vecinos de Villa Media Agua, entre la avenida 25 de Mayo y la calle Doctor Oviedo, donde las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera de un domicilio en estado de abandono.

El siniestro fue controlado por el destacamento N.º 7 de Bomberos de la Policía de 25 de Mayo, con la colaboración de vecinos que ayudaron con vasijas de agua para frenar el avance del fuego.

De acuerdo con el informe oficial, los daños materiales se limitaron a montículos de residuos y a siete palmeras que resultaron afectadas, aunque no hubo víctimas ni daños estructurales.

El terreno, ubicado a 50 metros de la avenida 25 de Mayo por calle Belgrano, al lado del local de ATSA, es señalado por vecinos como un espacio utilizado como baño o aguantadero, lo que incrementa la preocupación por su estado de abandono.

Los residentes de la zona afirmaron que se trata de la segunda vez que ocurre un incendio en ese lugar y sostienen que el hecho habría sido intencional.