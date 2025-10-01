Un nuevo episodio de incendio sacudió a los vecinos de Villa Media Agua, entre la avenida 25 de Mayo y la calle Doctor Oviedo, donde las llamas avanzaron rápidamente en la parte trasera de un domicilio en estado de abandono.

El siniestro fue controlado por el destacamento N.º 7 de Bomberos de la Policía de 25 de Mayo, con la colaboración de vecinos que ayudaron con vasijas de agua para frenar el avance del fuego.

Santa Lucía: un incendio afectó la arboleda de la calle San Juan

De acuerdo con el informe oficial, los daños materiales se limitaron a montículos de residuos y a siete palmeras que resultaron afectadas, aunque no hubo víctimas ni daños estructurales.

El terreno, ubicado a 50 metros de la avenida 25 de Mayo por calle Belgrano, al lado del local de ATSA, es señalado por vecinos como un espacio utilizado como baño o aguantadero, lo que incrementa la preocupación por su estado de abandono.

Los residentes de la zona afirmaron que se trata de la segunda vez que ocurre un incendio en ese lugar y sostienen que el hecho habría sido intencional.