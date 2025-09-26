El departamento de Sarmiento se vio afectado este viernes 26 de septiembre por un temporal de viento de gran intensidad, que comenzó a sentirse con fuerza sobre las 19:20 en la localidad de Media Agua, según informó el corresponsal de Canal 13.

“Ha llegado con una intensidad impresionante el viento a Media Agua”, señaló el periodista, quien también indicó que la localidad sufrió cortes en el suministro eléctrico y pérdida de conexión a Internet, complicando la comunicación en la zona.

El temporal generó alarma entre los vecinos, quienes debieron resguardarse mientras se registraban ráfagas que afectaron árboles, cables y estructuras livianas. Las autoridades locales y los equipos de emergencia permanecen en alerta para atender posibles incidentes y restablecer los servicios afectados.

Hasta el momento, no se reportaron heridos, pero se recomienda extremar las precauciones y evitar circular por zonas expuestas hasta que el fenómeno cese.