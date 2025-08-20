La obra de la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre El Cerrillo y Tres Esquinas, en Sarmiento, quedó paralizada. Este martes se confirmó la desvinculación de un importante número de trabajadores que se desempeñaban en la construcción vial.

Según explicó el periodista sarmientino Polo Quiroga en Canal 13, “se les dio de baja a un aproximado de 140 personas que fueron notificadas”. La medida afecta a personal que esperaba con incertidumbre definiciones sobre la continuidad de la obra.

De acuerdo al convenio, cada trabajador cobrará el fondo de cese laboral, aunque ese pago todavía no fue efectivizado. Al tiempo que advirtió que el retraso genera un malestar adicional en un contexto ya de por sí complejo.

Pese a la desvinculación, las autoridades aclararon al periodista sarmientino que “En caso de una futura reactivación de la obra de la Ruta 40, se les avisó que serán tenidos en cuenta y tendrán prioridad en la contratación".

La preocupación también alcanzó al ámbito político. “Sabemos que las autoridades del Gobierno de la provincia de San Juan están preocupadas y quieren darle solución a este tema”, indicó Quiroga, aunque remarcó.

Tras el corte de ruta

Alberto Tovares secretario adjunto de la UOCRA reconoció que la situación golpea de lleno a los obreros. En este marco señaló en Canal 13 que "Los trabajadores ya venían de suspensiones y vacaciones forzadas, con más de 30 días sin cobrar un peso. Lamentablemente, siempre en este país se corta el hilo por lo más fino, que son los trabajadores”.

Según informó la UTE en un comunicado, cada trabajador cobrará el Fondo de Cese Laboral y la liquidación final (días trabajados, vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional).