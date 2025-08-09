Este sábado no fue cualquiera para los vecinos de Cochagual en Sarmiento. Esto se debe a que, cansados de no tener agua potable, tomaron la decisión de cortar la calle Bufano para reclamar por el líquido esencial.

Uno de los vecinos de la zona charló con el periodista Polo Quiroga y mencionó: “Hace varios días que no tenemos agua”. Según mencionó, son más de 5 días los que llevan con esta situación, por lo que saben que el problema es la bomba de agua, y ellos proponen una solución temporal de bidones para poder subsistir en lo básico y diario.

“La bomba está rota y afecta toda la zona de Cochagual, La Silvica y Costa Canal. No funciona en nada”, aludió el señor Castro. En la misma línea, añadió: “Hemos llamado a las autoridades y no han venido, así que cortamos la calle”.

Otro de los vecinos dijo: “Yo digo que si se rompió la bomba, nos expliquen qué pasó. No nos han mandado ni un tanque de agua, los chicos no tienen ni para tomar. El agua nos sale 5 mil pesos y hay gente que no tiene para comprar”. En su alocución, detalló que le duele ver la situación, pero no les dan soluciones. “No queremos que nos den nada, pero que nos presten unos tachos para llenar con agua hasta que arreglen la bomba”.

Eduardo, otro de los vecinos, señaló que él no tiene más que dos baldes y añadió: “El problema no es que no salga, desde hace mucho no tenemos agua en condiciones, salía salada”. Por este motivo, mencionó: “Queremos el compromiso del gobierno, no podemos estar sin agua”. Deolinda Carrizo se sumó y dijo: “El agua, cuando sale, tiene arena; mi mamá, de 94 años, que está enferma, debe tomar esa agua”. “De las veces que se corta el agua, nunca nos dieron agua; mi marido debe salir en carro para poder vivir”, se quejó Carrizo, quien dijo que no sale ni agua para limpiar.

La palabra del Municipio

Al lugar llegó el Secretario de Gobierno, Juan Femenia, quien expresó en este medio: “Como es de público conocimiento, hace días atrás hubo una complicación en la perforación que abastece a la zona. Se está trabajando desde hace días con personas de la municipalidad para solucionar. Por el momento no hay resultados; queremos que el agua salga purificada para la gente”. Tras ello mencionó:“Se ha llegado a la conclusión de que se va a llevar agua con los tanques; vamos a implementar el agua de Punta del Médano para dar una solución hasta llevar el suministro a los vecinos”.

Otro de los puntos que sumó el funcionario es que este problema no es solo de Cochagual, sino que pasa en otros distritos, y por ello están buscando soluciones para abastecer a los vecinos. Esto lo están generando con la labor en un proyecto que se ha elevado al concejo deliberante para afrontar la emergencia hídrica.