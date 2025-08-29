Vecinos de la localidad Cochagual, departamento Sarmiento, denunciaron que la falta de agua potable se mantiene desde hace meses y que, pese a los cortes de calles y reclamos, las autoridades municipales no han dado respuestas concretas. La situación afecta a familias de distintos barrios, como los ubicados en calle Búfano y La Silvica.

Durante la mañana del viernes, el periodista Polo Quiroga recorrió la zona y dialogó con los vecinos afectados. “Queremos la solución del agua porque los intendentes, cuando vamos a verlos, no nos quieren atender. Dicen que ya viene y son vueltas y vueltas, y no pasa nada. Queremos agua”, expresó una de las vecinas.

Otra residente detalló que el agua que llega a sus hogares es insuficiente y de mala calidad. “Sale muy sucia, nos trajeron un tacho, pero no lo podemos llenar. El agua potable sale, pero no viene bien, no tiene presión y además sale sucia", comentó. "Y cuando hay viento sonda, se hace peor. Tuve que quedarme cuatro días en la casa de mi marido porque se inundó toda la casa”, relató la mujer, quien tiene dos hijos.

Liliana, otra vecina, contó que el reparto de agua mediante tachos no alcanza para todas las familias: “Nos trajeron un tacho, pero estamos compartiendo con los vecinos porque muchos no tienen nada. El problema es de todo Cochabamba. Estos días sigue saliendo barro y no hay presión suficiente”.

El conflicto también afecta a la educación local. Según los vecinos, la falta de agua obligó a suspender clases en la escuela Constancio C. Vigil. Una de las residentes aseguró: “A las 9 de la mañana ya los baños no dan resultado, los chicos se tienen que retirar, no pueden comer, no podemos prepararles la comida. El intendente nunca ha venido a vernos, a pesar de que se lo ha invitado a la escuela y a los actos del barrio”.

Otra vecina agregó: “Vivo en la segunda cuadra al final del barrio y no me llega agua por más que llenen cisternas. Con un solo tacho no hacemos nada. Es necesario que instalen una cisterna en la entrada del barrio para que llegue agua con presión. Así no se puede vivir”.

Los vecinos aseguraron que intentaron comunicarse con los canales oficiales, pero no han recibido soluciones definitivas. “Se suponía que nos iban a poner otro tacho en el barrio, pero solo tienen agua permanente algunos vecinos. Las casas siguen sin recibir agua y nadie nos da una respuesta clara”, manifestó otra de las afectadas.

Polo Quiroga, presente en el lugar, señaló que este es el tercer corte consecutivo de calles en la zona por la misma problemática y que los vecinos se mantienen firmes en su reclamo.