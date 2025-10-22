El próximo 8 de noviembre, Media Agua vivirá la celebración del Jubileo, con actividades organizadas por la Parroquia San Antonio y la participación de distintas comunidades del departamento. Como parte de los preparativos, los vecinos comenzaron a rezar el Santo Rosario en las grutas del barrio Celeste y Blanco, donde se encuentra la gruta dedicada a la Virgen.

“Estamos aquí en la gruta de Guadalupe, uno de los lugares más queridos del barrio. Hace unos 20 años que llegó esta imagen, y los vecinos siempre se han preocupado por mantenerla en orden”, explicó una de las vecinas que participa activamente en la organización de las actividades religiosas.

Durante la visita, se observaron mejoras en el lugar, como la instalación de bancos, basureros y la limpieza de los canteros, destacando el compromiso de los vecinos con el cuidado de la gruta. “Se está haciendo un cierre por aspersión y se están incorporando bancos y otros elementos. Todo esto se hace porque queremos que el lugar esté en condiciones para la comunidad”, señaló la vecina.

La historia de la gruta se remonta a la iniciativa de hermanas provenientes de Santa Fe que trajeron la imagen para el barrio. “Fue la hermana María Amalia quien nos trajo la Virgen desde Santa Fe. Desde entonces, cada 12 de diciembre realizamos la novena y la misa con la participación de vecinos de todo el departamento”, agregó otra vecina que forma parte del apostolado de oración.

Por su parte, Silvia Cabrera, vecina y coordinadora de la parroquia, destacó la importancia de la unión de la comunidad en torno a la fe: “Estamos muy contentas porque participan muchas personas de distintos barrios, con niños y niñas. Salir a rezar nos une, nos vemos, nos abrazamos y nos sentimos al lado de María”.

Las actividades incluyen rezos de intenciones en cada gruta y capilla del departamento. En Media Agua, hay 28 grutas distribuidas en distintos barrios, mientras que los distritos cuentan con 13 comunidades y capillas adicionales. “La idea del Jubileo es celebrar la fe y participar en una gran fiesta comunitaria, siguiendo la tradición que nos ha solicitado el Papa”, destacó Cabrera.

El Jubileo del 8 de noviembre promete ser una jornada de encuentro religioso y comunitario, donde los vecinos de Media Agua y de las distintas localidades del departamento se reunirán para manifestar su devoción y fortalecer los lazos de la comunidad.

“Viva nuestra señora de Guadalupe, ¡viva María! ¡Viva Jesús!”, concluyeron los vecinos durante el rezo.