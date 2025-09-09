Orrego inauguró repavimentación en Sarmiento y destacó la obra pública

El gobernador Marcelo Orrego, visitó este lunes la localidad de Los Berros en Sarmiento para inaugurar una obra de repavimentación en un tramo de 5 kilómetros de la Ruta Nacional 153 y calle 9 de Julio. En un acto que contó con la presencia del intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, y el vicegobernador Fabián Martín, el mandatario destacó la importancia de la continuidad de la obra pública en un contexto económico complejo, según reflejó el periodista del departamento Polo Quiroga.

El gobernador calificó el proyecto como "esperado" y "emblemático", y subrayó el compromiso de su gestión de continuar con las obras a pesar del difícil momento económico que atraviesa el país. "Claramente a la gente no le importa quién gobierne, sino que le resuelvan el problema", expresó Orrego, poniendo énfasis en la necesidad de soluciones concretas para los ciudadanos.

Orrego también hizo hincapié en la importancia de ser financieramente prudentes, especialmente tras la reducción de fondos provenientes del gobierno nacional. "Tenemos que cumplir con los sueños de los sanjuaninos, sin dejar de tener en cuenta nuestras finanzas, las de la provincia, porque nosotros hemos dejado de percibir muchos fondos que venían de Nación, muchos de ellos para la realización de obra pública", manifestó.

El intendente Castro, agradeció al gobernador por la obra, señalando que el mal estado de la ruta era el "primer reclamo/pedido" que le hizo a Orrego, quien "vino al departamento y vio cómo los camiones transitaban por la banquina". Además, el jefe comunal adelantó que próximamente se inaugurarán obras en escuelas del departamento y aseguró que el pueblo de Sarmiento recibirá al gobernador con mucho agrado.

Por su parte, el vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, elogió la gestión del gobierno provincial, mencionando medidas como el boleto estudiantil gratuito, que ha mejorado la asistencia escolar en Sarmiento y otros departamentos. También felicitó al gobernador por la continuidad de la obra pública y al intendente por su gestión en el departamento.