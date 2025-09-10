El cementerio de Media Agua, en el departamento Sarmiento, fue escenario de un nuevo hecho de profanación durante la noche del domingo, cuando desconocidos robaron entre 10 y 12 puertas de nichos.

El periodista Polo Quiroga relató que “no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado en otras ocasiones. Lo llamativo es que hay serenos las 24 horas y también cámaras de seguridad, pero aparentemente no estaban funcionando en el sector afectado”.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron el daño en distintas galerías, donde los delincuentes arrancaron puertas de hierro comunes, sin valor económico significativo. Quiroga destacó que “no se trataba de bronce ni de cobre, sino de puertas muy comunes. Es muy llamativo porque no tiene sentido económico, pero sí genera un fuerte dolor sentimental para las familias que tienen allí a sus seres queridos”.

En diálogo con el periodista, uno de los serenos del cementerio, de apellido Escoda, señaló: “Nosotros trabajamos de lunes a viernes haciendo limpieza y el lunes nos encontramos con esto. Lo denunciamos inmediatamente. En la noche siempre hay serenos, pero a veces aprovechan descuidos o momentos en que está todo tranquilo”.

El trabajador explicó que en el ingreso y en el fondo hay cámaras de seguridad, aunque no en el sector donde se produjo el robo, lo que habría facilitado la acción de los delincuentes. “Yo creo que esto no tiene sentido económico, porque las puertas son comunes. Lo que duele es el daño sentimental que le hacen a las familias”, agregó.

Desde la Policía de Sarmiento informaron que la investigación avanzó y los autores estarían prácticamente identificados.