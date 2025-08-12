El diputado provincial por Sarmiento, Andrés Castro, confirmó que el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Educación están trabajando en intervenir la Escuela Albergue Domingo French. La decisión se tomó tras un relevamiento que evidenció el deterioro edilicio del establecimiento, situación que, según el legislador, “se replica en gran parte del territorio de la provincia”.

En diálogo con Canal 13 San Juan, a través del periodista de Sarmiento Polo Quiroga, Castro sostuvo: “Las condiciones actuales de la escuela ameritaron una intervención inmediata. La intención es que los chicos puedan volver a clase cuanto antes y en condiciones mínimas y necesarias para un buen dictado de clases, y en un mediano o largo plazo, tener las condiciones óptimas que la escuela se merece”.

El diputado explicó que los trabajos se realizarán en dos etapas. “En una primera etapa, que implica un cortísimo plazo de unos 20 días, se va a intervenir todo lo que tiene que ver con la zona de aulas y baños del sector oeste del establecimiento. En una segunda etapa, que va a llevar cerca de nueve meses, se trabajará en el albergue”, detalló.

Castro también destacó el compromiso de las autoridades provinciales: “Agradezco la gran respuesta del Ministerio de Infraestructura y Educación de estar acá, de explicar y, en muy breve tiempo, después de un relevamiento, definir cuál va a ser el plan a seguir en los próximos días y meses”.

El legislador remarcó que el intendente colaborará para garantizar el traslado diario de los alumnos mientras se desarrollan las obras. “Va a implicar un esfuerzo también por parte del municipio, pero está el compromiso con la educación”, aseguró.

Por último, reconoció la magnitud del desafío: “No es fácil, porque la situación lleva mucho tiempo y en este momento explota. Nos toca dar la cara, hacer frente a esta situación y pedir quizá un poco de paciencia, porque lo importante es que la decisión ya está”.