Sarmiento, el departamento que fue nombrado por un gobernador progresista

Este 25 de agosto, el departamento Sarmiento celebra un nuevo aniversario desde su fundación, que data de 1908, durante la gobernación de Carlos Sarmiento. La creación del departamento fue parte de un proceso de modernización y reorganización territorial en San Juan a comienzos del siglo XX, que involucró la delimitación de distintas poblaciones como Guanacache, Las Lagunas y Cochagual.

De acuerdo con lo que dio a conocer preel periodista Eduardo Meglioli en Canal 13, a lo largo de los años, el origen del nombre del departamento generó cierta confusión. Algunos lo atribuían a Domingo Faustino Sarmiento, mientras que otros lo vinculaban al entonces gobernador Carlos Sarmiento. Jorge Libero, historiador local, aclaró: “El departamento Sarmiento lleva ese nombre por Carlos Sarmiento, quien gobernó la provincia durante tres años con una gestión progresista y modernizadora”, dijo Meglioli

Durante su mandato, Sarmiento impulsó obras que transformaron la provincia, incluyendo el Parque de Mayo, el Palacio de Tribunales, el Teatro Coliseo y la Escuela Antonio Torres. Además, su gobierno destacó por una política europeísta y positivista que generó ciertas tensiones con la Iglesia sanjuanina de la época. Según Fredi Varas, un historiador sanjuanino: “Carlos Sarmiento quiso modernizar la provincia con una visión europeísta y progresista, dejando un legado de infraestructura y planificación urbana”.

Antes de la creación del departamento, la zona era conocida como el departamento número 17, señaló Varas, y a la vez dijo que “estaba compuesta por comunidades originarias y pequeños poblados”. La Ley Orgánica de 1908 oficializó su denominación como Sarmiento.