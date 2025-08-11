Por estos días en el departamento Sarmiento hay dos problemas que afectan a los vecinos. Por un lado, siguen las quejas por las condiciones de la escuela Domingo French, por lo que los alumnos de Las Lagunas no tienen clases. Y, por otro lado, el corte de agua desde hace más de 6 días en Cochagual.

Si bien las autoridades ya dieron su compromiso por ambos temas, el enojo de los vecinos es explícito y señalaron, en ambos casos, que seguirán con los cortes y tomas, hasta que no haya una solución concreta y definitiva.

En la escuela

La escuela Domingo French, ubicada en Las Lagunas, presenta una serie de problemas, según informaron los padres, este jueves personal del Ministerio de Educación realizó un recorrido y relevamiento en la escuela. Para mañana martes se espera una nueva visita de autoridades provinciales, quienes prometieron definir medidas para resolver la situación.

Cabe aclarar que, a pesar de protesta, las clases continúan de manera virtual, ya que el acceso al establecimiento permanece restringido.

Los padres explicaron que los problemas que motivan esta medida vienen desde 2016. Entre las deficiencias más graves mencionaron desperfectos en la instalación del gas, que incluyen pinchaduras y la ausencia de un regulador, poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad educativa. También denunciaron fallas en el sistema cloacal y problemas eléctricos que persisten sin reparación.

Cochagual sin agua

En paralelo, vecinos de distintas zonas de Cochagual, expresaron su preocupación y malestar por la falta de agua potable que afecta a más de 130 familias en la zona conocida como Costa Canal.

“Hace meses que no tenemos agua potable y no hay solución”, señaló una vecina durante una conversación con Canal 13. Explicó que muchas familias tienen entre siete y nueve hijos y que la ausencia de agua dificulta tareas básicas como bañarse, cocinar o lavar.

Los cortes de agua se han reiterado en diferentes sectores, incluso frente a la escuela Guido Spano, donde las autoridades prometieron entregar tanques para acumular agua, pero hasta ahora esa ayuda no se concretó.

“Cuando teníamos agua, esta llegaba en muy mal estado, turbia y contaminada. Ahora directamente no tenemos nada”, indicó la vecina, quien además aclaró que el agua del canal, aunque disponible, no es apta para consumo por contener pañales, animales muertos y otros residuos. Cansados y sin respuestas, los vecinos decidieron seguir con los cortes de calles que iniciaron el pasado sábado.