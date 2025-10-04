Sarmiento se prepara para vivir un día de celebración y actividad con el lanzamiento de su primer "Abuelazo", un evento masivo dedicado a los adultos mayores de la zona. La jornada busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la participación activa de los jubilados.

Una fiesta con entusiasmo

El evento, que se espera sea un éxito, tendrá lugar el próximo domingo en el predio de la Federación Gaucha en Cieneguita, en el horario de 10 a 18 horas.

Maximiliano Torres, Director de Desarrollo Humano de Sarmiento, expresó su entusiasmo con la iniciativa: "Sería el primer Abuelazo y nos ha cargado de entusiasmo que nos está llevando a ser una fiesta hermosa para nuestros abuelos".

Por su parte, Daniel Domínguez, coordinador del Adulto Mayor de Sarmiento, indicó que este formato, que ya se utiliza en otras provincias, arranca a nivel departamental con la mira puesta en realizar futuras ediciones interdepartamentales.

Deportes, Ritmos y Logística

El "Abuelazo" está diseñado para ofrecer una amplia variedad de actividades que incentiven la salud y el movimiento. Entre ellas se destacan:

Deportes: NewCom (vóley adaptado) y Tejo

Actividad Física: Ritmos urbanos y caminata saludable

Entretenimiento: Habrá números artísticos, venta de comidas típicas y se entregará una merienda a los asistentes

El cupo de participantes es de 270 personas, lo que justificó la elección del amplio predio de la Federación Gaucha. Para garantizar la asistencia, se contratará una movilidad especial para trasladar a todos los jubilados de zonas como Colonia Fiscal de Cochagual. Los asistentes están invitados a llevar su mate para disfrutar del día.

"Es una manera de incentivar a que se sumen a las actividades que se hacen en los centros de jubilados de todo Sarmiento", concluyó Domínguez, reafirmando el propósito del evento de fomentar la integración de los adultos mayores en las propuestas deportivas y sociales del departamento.