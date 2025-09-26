El temporal de viento sur que azotó este viernes a Sarmiento, en la provincia de San Juan, tuvo un fuerte impacto en la vida diaria de la población y, particularmente, en el sector calero, una de las actividades económicas centrales de la región.

Un trabajador de una de las caleras locales grabó un video en el que muestra cómo vivió el fenómeno climático desde su lugar de trabajo. Allí relató que optó por resguardarse dentro de una máquina cargadora: “Me he quedado adentro de la cargadora porque estoy más seguro acá”.

El operario describió que el refugio habitual no resultaba suficiente ante la intensidad del viento: “El refugio de nosotros entra mucho polvillo y mucha tierra”. En las imágenes se observa la casi total falta de visibilidad: “Es muy poca la visibilidad que tengo hasta el balde de la máquina, no se ve nada”, aseguró.

La situación se produjo alrededor de las 19:30, cuando las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en la zona, complicando el trabajo en los hornos y en el movimiento de materiales.

Sarmiento es reconocido como un polo calero de gran relevancia en el país, gracias a la calidad de sus yacimientos de piedra caliza y a la actividad de empresas como Caleras San Juan, que producen cal viva, hidratada y agrícola. El episodio refleja no solo el impacto de los fenómenos meteorológicos en la vida cotidiana, sino también en una de las industrias claves de la economía sanjuanina.