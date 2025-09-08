Sarmiento declaró vecina ilustre a María Luisa Menéndez, y ella dijo cuál es su mayor sueño

El Honorable Concejo Deliberante de Sarmiento reconoció a María Luisa Menéndez de Chirino como vecina ilustre, entregándole una placa conmemorativa en un acto realizado en su domicilio, acompañado por sus hijos y familiares.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Menéndez de Chirino, hija de don Noé Menéndez, quien se desempeñó como intendente municipal entre 1932 a 1934, y resalta su compromiso con la comunidad local.

“Yo esto no lo pensaba, no lo tenía en mi mente nunca, pero me cayó como un balde de agua… me confundía la emoción con la alegría”, expresó María Luisa, visiblemente emocionada.

Durante la entrega de la placa, la vecina aprovechó para pedir al presidente del Concejo que pudiera ver cumplido un deseo personal en vida. “Le pedí al presidente del Concejo que yo antes de irme de este mundo quiero que le pongan ver una calle con el nombre de mi padre. Ahora le pido a Dios que me preste vida para alcanzar la meta”, manifestó.

María Luisa estuvo acompañada por sus hijos, quienes celebraron junto a ella este reconocimiento. La homenajeada también destacó su orgullo por la educación de sus hijos. “Los seis son universitarios. He trabajado toda mi vida, pero me he dado el gusto que mis hijos me traigan un título de la universidad”, aseguró.

El acto reflejó la admiración de la comunidad hacia María Luisa, reconocida por su trayectoria, valores y contribuciones al departamento de Sarmiento.