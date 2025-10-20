Sarmiento lanza plan integral de bacheo y limpieza en Media Agua

El municipio de Sarmiento lleva adelante un plan integral de mantenimiento vial y limpieza en la Villa Cabecera de Media Agua, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones generales de los espacios públicos. Los trabajos, que comenzaron hace algunas semanas, incluyen tareas de bacheo y limpieza de cunetas, especialmente en zonas afectadas por pérdidas de agua.

Uno de los sectores donde actualmente se desarrolla la obra es el barrio San Martín, sobre calle Torrent. Desde el lugar, Rubén Zambras, encargado de limpieza, explicó a Polo Quiroga la metodología que aplican las cuadrillas municipales.

“Vamos coordinando para hacer todo el trabajo de una vez: se limpia, se sacan los residuos de las cunetas, se repara el bache y se deja el barrio en condiciones. La idea es no tener que volver después”, detalló Zambras.

El trabajador municipal agregó que las tareas se realizan por manzana, “cuadra por cuadra”, para evitar mayores interrupciones del tránsito. “Primero se coloca la base del bache, se compacta y luego se agrega una capa final de tres centímetros para dejarlo a nivel. Así se evita que los vehículos lo desplacen o que se hunda con el tiempo”, explicó.

Según señaló, muchos de los baches se originan a raíz de pérdidas de agua o intervenciones de OSSE, que no siempre dejan el terreno en condiciones adecuadas. “Después de un tiempo, el pavimento se va hundiendo y termina siendo peligroso. Incluso ha habido caídas de motos y bicicletas”, lamentó.

Por su parte, el ingeniero Eduardo Moreno, director de Servicios y Obras Públicas del municipio, destacó la importancia de estas obras para mejorar la circulación en la zona.

“Estamos trabajando en la limpieza de cunetas y el bacheo, algo fundamental porque muchos de estos desperfectos se producen por la ruptura de caños. Lo que buscamos es que la villa y los barrios queden en condiciones para que el tránsito sea más seguro”, explicó.

Moreno adelantó que el plan continuará en diferentes sectores hasta cubrir toda la zona de la villa. Por ello dijo: “Venimos con un atraso de varios años en materia de bacheo. La idea es ponernos al día y llegar a una situación donde solo haya que reparar los baches nuevos que puedan generarse”.

Además, el funcionario se refirió a las tareas de limpieza y recolección de residuos: “Estamos reforzando la frecuencia de recolección, pero también pedimos colaboración a los vecinos para no dejar basura cuando los contenedores están llenos”, señaló.

Moreno adelantó que el municipio trabaja en un recambio de los contenedores metálicos por otros de plástico, con mayor capacidad. “Los de chapa tienen la mitad de capacidad que los plásticos. Cambiarlos va a permitir mejorar el servicio”, explicó.

Finalmente, el director hizo un llamado a la comunidad para evitar actos vandálicos. “Hemos tenido casos de contenedores incendiados. Eso perjudica a todos. Pedimos que si alguien ve algo irregular, lo denuncie. El daño que se hace al mobiliario urbano termina afectando a los mismos vecinos”, concluyó.