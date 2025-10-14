El Ministerio de Educación de San Juan realizó una nueva entrega de certificados de capacitación laboral en talleres móviles, en esta ocasión en el departamento Sarmiento, donde más de 60 vecinos completaron los cursos de refrigeración y soldadura.

El acto se desarrolló en dos etapas. Primero, en la zona oeste de Los Berros, donde 25 personas recibieron sus certificados correspondientes al curso de refrigeración. Más tarde, el equipo se trasladó hasta Tres Esquinas, donde se realizó la entrega de certificados a 35 alumnos del curso de soldadura, en un evento realizado en la plazoleta local.

“Fue un acto sencillo, pero cargado de valor”, expresó el diputado departamental Andrés Castro, quien participó de la ceremonia. “Entregamos certificados a más de 35 personas de la zona sur, y eso representa formación y desarrollo para nuestro departamento. Si realmente queremos dar un salto de calidad en Sarmiento, necesitamos gente capacitada y preparada”, destacó.

El legislador también resaltó el esfuerzo conjunto entre Nación y el municipio para que los cursos pudieran concretarse. “Son programas nacionales, pero sin el respaldo económico del municipio —que afronta los gastos de profesores, insumos y demás— no los tendríamos. Es importante mencionarlo, porque la capacitación es gratuita para los vecinos, pero tiene detrás un esfuerzo muy grande”, explicó.

Además, Castro subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la educación en el departamento: “Esto se suma a la llegada de la Universidad Nacional y la Universidad Católica. Pronto esperamos también la escuela de astronomía y tecnología. Vamos en ese camino: formar personas para construir un mejor futuro para Sarmiento”.

Los nuevos capacitados

Entre los flamantes egresados, Nelson, vecino del barrio Tres Esquinas, contó su entusiasmo por la oportunidad: “Estoy muy contento. Este curso nos da una salida laboral y la posibilidad de emprender, algo muy grande para nosotros que estamos tan alejados del centro. Es una oportunidad enorme y queremos aprovecharla”, comentó.

Otro de los alumnos, Carlos Reyes, también expresó su gratitud: “Realmente estoy muy agradecido por la posibilidad de aprender. Es muy importante, sobre todo para los jóvenes, tener una buena capacitación que nos permita desarrollarnos laboralmente. Agradezco a la municipalidad, a los instructores y a todos los que hicieron esto posible”.

Por su parte, García, otro de los participantes, resumió la experiencia con emoción: “Fue difícil, pero no imposible. Esta oportunidad nos motiva a seguir aprendiendo y buscar un futuro mejor”.

Desde la organización adelantaron que esta fue la primera etapa de las capacitaciones y que todos los egresados podrán continuar con la segunda parte de los cursos, orientada a la formación profesional avanzada.

“La mayoría quiere seguir —comentó Castro—, y eso demuestra que hay ganas de progresar. Este es el camino: más educación, más oportunidades y más trabajo para los sarmientinos”.