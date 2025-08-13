Sarmiento recibió al Chile tras su actuación en Pasión de Sábado

El pasado fin de semana, Matías “Chile” Palacios sorprendió a todos con su voz en el tradicional programa Pasión de Sábado, aunque la sorpresa se la llevó él ya que no sabía que iba a cantar. Este martes volvió a su tierra sarmientina y lo recibieron a lo grande.

“El Chile”, vivió un momento inolvidable al presentarse en el programa “Pasión de Sábado” de América TV. La sorpresa, organizada por su novia Nataly, dejó al artista sin palabras. Esto se debe a que él no sabía que iba a ir al programa. Lo llevaron engañado, se fueron de vacaciones a la casa de una tía y el sábado la novia le dijo: “Bueno, vamos al programa”. Sin embargo al llegar, Marcela Baños le habló y le dio la gran sorpresa.

En televisión nacional, emocionó con su historia y capturó cientos de fanáticos con su voz entonando un clásico de la cumbia.

A su regreso a Sarmiento, el artista fue recibido por familiares, amigos y vecinos en la plaza del barrio municipal, donde su banda también se presentó y acompañó algunas canciones. “El recibimiento fue con mucha garra y alegría. Todo el departamento vio el programa y aquellos que no lo habían visto se enteraron rápidamente”, comentó el periodista Polo Quiroga.

Oriundo de Villa Cabecera, Media Agua, en el barrio Norte, Matías ya había participado de eventos locales, como la fiesta de aniversario del departamento. Según adelantaron, volverá a presentarse este año en la misma celebración.