Sigue la toma de la escuela de Las Lagunas; ya van casi siete días sin clases

La Escuela Domingo French, ubicada en la localidad de Las Lagunas, al sur del departamento Sarmiento, permanece tomada por padres y madres de alumnos desde hace casi una semana. La comunidad educativa decidió interrumpir las clases presenciales en reclamo por las múltiples deficiencias edilicias que presenta el establecimiento. La situación ha generado tensión en la zona y este jueves por la mañana se vivieron momentos acalorados con la llegada de autoridades provinciales.

El establecimiento funciona como escuela primaria, secundaria y también como albergue para 39 estudiantes. En total, más de 100 alumnos asisten diariamente, pero desde hace días no tienen clases. Según expresaron las familias, el principal inconveniente es la falta de gas debido a que el regulador del sistema está roto, lo que impide calefaccionar los espacios y cocinar. A esto se suman problemas de cloacas, electricidad y la ausencia de un cierre perimetral, lo que genera inseguridad.

"Los chicos no pueden estar sin calefacción con estas temperaturas. No pedimos parches, pedimos soluciones reales. Queremos que las autoridades vengan, den la cara y vean en qué condiciones están nuestros hijos", expresó una madre. La comunidad también aseguró que el problema no es nuevo y que vienen elevando reclamos desde hace tiempo sin obtener respuestas concretas.

En la tarde del miércoles, técnicos enviados por el Ministerio de Educación llegaron hasta la escuela con el nuevo regulador de gas, pero los padres impidieron el ingreso. Durante la mañana de este jueves, algunas autoridades provinciales finalmente se hicieron presentes en el lugar, y al momento de esta publicación mantenían una tensa reunión con los padres en la puerta del establecimiento.

Por su parte, Leonardo Lucero, director de Relevamiento y Necesidades Edilicias del Ministerio de Educación, confirmó en una entrevista previa que la cartera ya estaba al tanto de la situación.