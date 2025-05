En Sarmiento, los reclamos de los jubilados persisten y se intensifican. A los problemas ya conocidos con los médicos de cabecera del PAMI, se suma la inactividad del Centro de Jubilados del departamento, que aún no ha sido habilitado formalmente para comenzar su proceso de normalización.

Griselda Quiroga, integrante del triunvirato normalizador recientemente designado por resolución jurídica, expresó en diálogo con Canal 13 que “esto ya es insostenible” y remarcó que, si bien el PAMI es un organismo nacional y el Centro de Jubilados no, es fundamental el trabajo conjunto.

“Hablamos con el doctor Claro y le manifesté que sería muy buena la idea de trabajar juntos. Nosotros también queremos aportar un poco en gestiones para los abuelos, porque creo que eso es lo más importante: trabajar para ellos”, afirmó.

Actualmente, el único paso pendiente para iniciar la reorganización del centro es la entrega formal del edificio por parte de la gestión anterior. “Ya estamos esperando que la señora Guillermina Mercado nos entregue las llaves para comenzar a organizar y normalizar el Centro”, explicó Quiroga. “Yo entre ayer y hoy ya tiré muchas líneas para ir adelantando pasos, porque hay mucho por hacer”, agregó.

Uno de los principales reclamos gira en torno a la falta de médicos de cabecera disponibles en la zona. Quiroga relató las dificultades que enfrenta el doctor Argumoza para concretar su incorporación al sistema: “Le pregunté qué papel le falta para sumarse y me dijo que ninguno. El problema es que tiene que enviar los documentos a Buenos Aires por email, pero parece que la página está saturada. No puede completar el trámite. Es tremenda la burocracia a nivel nacional”.

A pesar de estas trabas, destacó la voluntad del doctor Claro de incluir a Argumoza y su clínica para atender a los jubilados. “Me dijo que le interesa mucho que él sea parte de este proceso, porque los abuelos necesitan atención urgente”.

En ese sentido, Quiroga no descartó tomar acciones más firmes: “Si tenemos que llegar a la gobernación, vamos a llegar. Esto ya no se aguanta más. Entendemos perfectamente a los profesionales locales, sabemos que han hecho lo que han podido, pero no se puede más”.