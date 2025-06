Todo listo para la “Pedaleada de la Fe” en honor a San Antonio de Padua, mirá como sumarte

En el marco de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, la fe y el deporte volverán a encontrarse en una actividad que, año tras año, suma cada vez más participantes. La tradicional “Pedaleada de la Fe”, organizada y fiscalizada por la Agrupación Ciclista Ramón Cornejo, partirá este domingo desde la Catedral hasta la parroquia del Santo Patrono en la Villa Cabecera de Media Agua.

“El año pasado llegamos a los 300 ciclistas. Hoy, solo en Media Agua ya tenemos 140 ciclistas preinscritos. Está viniendo mucha gente a anotarse”, destacó Antonio Cornejo en diálogo con Canal 13.

Para facilitar la participación de ciclistas de Capital y alrededores, la organización abrirá un punto de inscripción presencial en la Catedral. “Vamos a estar inscribiendo el viernes desde las 16:30 hasta las 20, y el sábado de 9:30 a 13. Esto es muy importante para la gente que no se anota online y necesita recibir su número, su pulsera y el seguro”, explicó el presidente de la agrupación.

Cornejo aclaró que la participación no tiene costo, salvo un único pago de 3.000 pesos correspondiente al seguro obligatorio. “Lo demás no tiene que abonar nada. Esto no es una carrera, lo hacemos todos juntos por San Antonio. Es como un biciturismo”, comentó.

Además, anticipó novedades en el recorrido: “Vamos a cambiar el tramo final. Hace tiempo la gente de Colonia Fiscal nos pedía que pasáramos por ahí con San Antonio. Ahora que está asfaltado, vamos a entrar por esa zona y luego saldremos a la Ruta 40 para llegar a la iglesia”.

Desde Media Agua, los ciclistas se concentrarán a las 7:30 frente a la iglesia San Antonio, donde se organizarán las movilidades. “Gracias a la Municipalidad de Sarmiento, ya tenemos cuatro colectivos y camiones para el traslado. Además, por primera vez, habrá una movilidad para 40 ciclistas que los traerá de regreso a la Capital”, detalló Cornejo.

Esta novedad responde a una demanda recurrente. “Mucha gente no venía porque no sabía cómo volver. Ahora, los primeros 40 que se inscriban para volver tendrán su lugar asegurado en colectivo y camión”, aseguró.

La largada oficial será a las 10 de la mañana del domingo. Se estima que el trayecto, con sus respectivas paradas, durará entre tres horas y media y cuatro horas. “La primera parada será en el polideportivo de Pocito, donde la municipalidad y los chicos de deportes nos brindarán refrigerios”, explicó. Las siguientes paradas serán en el Boulevard de Carpintería y en El Portal, antes de arribar a la parroquia San Antonio de Padua, donde culminará el recorrido.

“Cada vez se va sumando más gente. Gracias a Dios, esto crece año a año. Lo hacemos con mucho amor, por San Antonio y por toda la comunidad que nos acompaña”, concluyó Cornejo.