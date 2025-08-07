Luego de la protesta realizada por padres en la escuela albergue Domingo French, en el paraje Frente de las Lagunas, desde el Gobierno provincial informaron que trabajan en una serie de intervenciones para solucionar los graves problemas edilicios del establecimiento.

Leonardo Lucero, director de Relevamiento y Necesidades Edilicias del Ministerio de Educación, explicó en Radio San Blas y Canal 13 que la institución “estuvo durante mucho tiempo en mal estado” y que se fueron acumulando distintos problemas.

Uno de los principales reclamos fue la falta de gas, lo que afecta la calefacción y la cocina. Según Lucero, el origen del inconveniente es un regulador que debe ser provisto por YPF Gas. “Es un ente autárquico, manejan sus tiempos y provisión de elementos”, explicó el funcionario, aunque adelantó que “ya nos han prometido que en los próximos días estaría llegando ese regulador”, lo que permitiría restablecer el servicio.

Además del gas, la escuela también tiene problemas de cloacas, electricidad y la falta de un cierre perimetral. Sobre el sistema sanitario, Lucero detalló que ya se definió una empresa para una intervención de fondo: “Ayer estuvieron con camiones atmosféricos y hoy también. La idea es dar una solución de raíz”.

En cuanto a los plazos, indicó que los trabajos podrían completarse “a más tardar el martes que viene”. Y agregó: “Estamos trabajando en forma acelerada para que ocurra eso”.

El establecimiento tiene alrededor de 39 alumnos albergados y más de 100 en total, entre nivel primario y secundario, quienes no han podido tener clases desde el lunes. Lucero afirmó que se priorizan los servicios básicos como el agua y el gas, y que luego se avanzará con las otras obras necesarias.

“La ministra nos pide mucho esa situación, así que estamos realmente abocados”, concluyó.