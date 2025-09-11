Vecinas del barrio Celeste y Blanco de Media Agua reclaman por una pérdida de agua

Vecinas del Barrio Celeste y Blanco atraviesan un preocupante problema de infraestructura debido a una pérdida de agua que mantiene anegadas las cunetas y deteriora puentes y caminos de la zona.

María López, vecina del barrio, señaló al periodista Polo Quiroga, que la situación no es nueva y que los reclamos ante la empresa de servicios y autoridades locales no han dado resultados. “Esto no es un problema de ahora, lo venimos comunicando desde hace tiempo. Han venido, pero nunca dieron una solución efectiva. Los puentes se están perdiendo y nosotras tuvimos que recurrir a los medios para que el intendente y quienes corresponda se ocupen de esto”, afirmó.

Las vecinas también alertan por riesgos sanitarios. “Nos dicen que cuidemos del dengue, pero esto va a ser algo permanente y nos podemos enfermar”, advirtió Alejandra, otra residente del barrio. La mujer explicó que la falta de presión en el suministro de agua afecta incluso a los tanques domiciliarios y que, pese a haber realizado denuncias formales, el problema persiste. “Vinieron a revisar, hubo algunos días de alivio, pero volvió al poco tiempo”, agregó.

Por su parte, Alejandrina, otra vecina, detalló que la situación se agravó tras las últimas lluvias. “El agua está caída desde hace varios días, un camión se cayó y el puente que hicimos nosotros se está arruinando. Esto está empeorando con la lluvia”, aseguró.