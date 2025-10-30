Vecinos de Media Agua reclamaron por una casa abandonada en mal estado en plena zona comercial

Un grupo de vecinos de Media Agua, en el departamento Sarmiento, manifestó su preocupación por una casa abandonada en malas condiciones estructurales ubicada en la avenida 25 de Mayo y Uruguay, una de las zonas más transitadas del centro comercial.

El periodista Polo Quiroga relató en diálogo con Canal 13 San Juan que se trata de “una construcción de adobe muy precaria y de muchos años que ya no está habitada”. Según contó, “los vecinos comentaron que se torna peligrosa porque sirve para juntadas de todo tipo, desde parejas hasta desconocidos, y hay mucha circulación de gente que pasa por la vereda o baja del colectivo”.

Ante esta situación, algunos residentes de la zona habrían decidido presentar una nota al Concejo Deliberante para que el tema sea tratado y se analice una posible intervención municipal. “Nos dijeron que los vecinos están por presentar una nota para que el Concejo vea qué se puede hacer. Lo más probable sería el derrumbe, y el municipio estaría dispuesto a colaborar con la maquinaria necesaria”, indicó Quiroga.

Durante la transmisión, el conductor del noticiero y el periodista coincidieron en que el municipio podría actuar de oficio sin esperar una denuncia formal. “Me parece que el municipio debería intervenir directamente para evitar problemas”, opinó Quiroga.

El edificio, según describió, se encuentra en una zona de alto tránsito, con semáforos y comercios alrededor, lo que incrementa la preocupación de los vecinos por el riesgo que representa y el aspecto deteriorado del lugar.