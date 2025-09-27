La fuerte inestabilidad climática que afectó a San Juan en la tarde de este viernes derivó en un hecho que generó gran preocupación en la comunidad de Sarmiento, más precisamente en la zona de Colonia Sur. Es que alrededor de las 19 horas, el techo de una vivienda cedió y un niño de 10 años quedó atrapado bajo los escombros.

Según informó la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, fueron los propios vecinos quienes auxiliaron al menor, logrando sacarlo de la estructura caída mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica. El niño fue trasladado de inmediato al Hospital de Sarmiento en Media Agua, donde fue revisado por profesionales.

Desde el nosocomio confirmaron que no presenta lesiones de gravedad, lo que trajo alivio a la familia y a toda la comunidad que siguió de cerca el episodio.

El hecho se suma a otros inconvenientes registrados en el departamento durante la jornada, producto de las condiciones climáticas adversas. Cabe mencionar que la garita de seguridad del Hospital fue desplazada por las fuertes ráfagas.

Recomendaciones

Álamo dijo que en estas situaciones es siempre mejor quedarse en las casas. Evitar las quemas de pastizales y tomar los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de accidente. También destacó que ante cualquier eventualidad los ciudadanos deben comunicarse al 911.