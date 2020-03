Los vecinos de Ullum podrán denunciar sobreprecios en mercadería

Las autoridades del departamento de Ullum, anunciaron que se creó una nueva oficina de defensa al consumidor. la cual está ubicada dentro del edificio municipal. Esta determinación se tomó, entre otras cosas, para que todos los ulluneros puedan denunciar a todo aquel comercio que se aproveche de la pandemia que está azotando al planeta, para subir los precios de sus productos.

Lo que se busca, es que los vecinos del departamento denuncien no sólo denuncien la suba desmedida de los precios, si no también que pongan en conocimiento a las autoridades de los almacenes de barrio, kioscos, etc. que no respeten los precios cuidados o los precios máximos.

Otra función que tendrá esta oficina, es que los consumidores puedan avisar sobre el desabastecimiento que pueda llegar a haber en algunos comercios.

Finalmente, se publicó un comunicado oficial en donde se informa a los vecinos del departamento de Ullum que este sector del edificio municipal, funcionará de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 13:00.