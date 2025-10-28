Con el operativo San Juan Cerca en Ullum, Domínguez expuso los problemas del agua

El intendente de Ullum, David Domínguez, habló con el móvil de Canal 13, donde destacó la importancia de los operativos integrales que acercan distintos servicios provinciales a los vecinos del departamento. En diálogo con la prensa, el jefe comunal valoró la presencia de organismos como el Registro Civil, el Ministerio de Gobierno y Tarjeta SUBE, que permiten a los vecinos realizar trámites sin tener que trasladarse hasta la Ciudad de San Juan.

“Siempre es importante este tipo de operativos que acercan a la comunidad la posibilidad de hacer trámites que, a veces, son engorrosos. Los recibimos de la mejor manera para que nuestros vecinos salgan satisfechos”, expresó Domínguez. El intendente también resaltó que estos espacios permiten fortalecer el vínculo entre el municipio y el Gobierno provincial.

Consultado sobre las principales demandas de los ulluneros, Domínguez señaló que la provisión de agua potable y la mejora del servicio de salud son los temas más urgentes. “Tenemos demandas múltiples, pero hoy es prioritario el servicio de provisión de agua potable. Estamos trabajando junto a Obras Sanitarias para llevar un paliativo a la necesidad de los vecinos, sobre todo en las zonas altas”, explicó.

El intendente mencionó que la falta de presión afecta a varios barrios. “Son zonas que dependen de perforaciones que, en los últimos años, tuvieron una merma importante. Por eso estamos esperando que se aceleren las obras del acueducto Gran Tulum, que creemos que va a solucionar definitivamente el problema”, precisó. Aunque aún no hay fechas oficiales, Domínguez indicó que las conversaciones extraoficiales hablan de un plazo de dos a dos años y medio para la finalización de la obra.

En relación al sistema sanitario, el jefe comunal reconoció que el servicio sigue siendo insuficiente. “Desde el municipio mantenemos un servicio de emergencias médicas con atención de 12 horas los días hábiles y 24 horas los fines de semana y feriados, con médicos, enfermeros y ambulancia. Pero sigue siendo un servicio precario, por eso estamos en diálogo con el Ministerio para mejorar la prestación”, indicó.

Finalmente, Domínguez se refirió al difícil contexto económico que atraviesan los vecinos de Ullum. “La gente la está pasando mal. La falta de trabajo es un problema serio. Más del 80% de nuestra comunidad vive del trabajo changa, sin empleo permanente, y eso hace muy difícil llegar a fin de mes con lo básico”, lamentó.

El intendente sostuvo que los municipios se convirtieron en “una caja de resonancia del malestar social”, y reafirmó su compromiso de seguir gestionando junto al Gobierno provincial soluciones.