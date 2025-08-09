Piñón Fijo, juegos y sorteos: Ullum celebró el Día del Niño a lo grande

Ullum preparó un multitudinario festejo por el Día del Niño, con un evento que incluyó juegos, regalos y la presencia del reconocido artista Piñón Fijo. La actividad, organizada por la municipalidad, buscó ofrecer un momento de alegría a los más pequeños del departamento y de toda la provincia.

En una entrevista con el móvil de Canal 13, el intendente David Domínguez destacó la importancia de abrir las puertas del evento a todos los niños de San Juan. "Queremos que los chicos, en estos momentos complicados como nos están tocando, la pasen bien", señaló.

El intendente explicó que la decisión de contratar a Piñón Fijo fue una "decisión política" basada en un estudio de costos. Según Domínguez, en años anteriores solo pudieron sortear 50 bicicletas, lo que dejaba a muchos niños sin un regalo. Al aprovechar la visita del artista a la provincia para el festejo en Jáchal, la municipalidad de Ullum logró contratarlo a un costo más bajo que el de comprar las bicicletas.

De esta manera, el municipio pudo asegurar un espectáculo de primer nivel y, a su vez, ofrecer numerosos premios y actividades para todos los presentes, evitando que los niños se fueran sin nada. La celebración contará con puestos de seguridad, salud e hidratación para garantizar el bienestar de los asistentes.

Sorteo de viviendas del IPV

Durante la entrevista, el intendente Domínguez también se refirió al reciente sorteo de 100 viviendas del IPV en el departamento, un tema que genera gran expectativa en la comunidad. Sin embargo, expresó su preocupación al señalar que "solo 4 o 5 le tocaron a vecinos del asentamiento villa del lago".