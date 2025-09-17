Ullum será sede de la primera planta recicladora de paneles solares de Cuyo

Ullum se convirtió en el primer departamento de Cuyo en contar con un proyecto de reciclaje y gestión de paneles solares en desuso. La empresa Residux S.A.S. presentó la iniciativa durante una audiencia pública realizada en el salón de usos múltiples del CIC, con el objetivo de instalar la planta en el ingreso a Playa Hermosa.

El proyecto apuntó a dar respuesta a una problemática creciente en la región: la acumulación de paneles solares y componentes tecnológicos fuera de uso. Según se informó, la propuesta se enmarcó en un modelo de gestión ambiental responsable, con procesos de clasificación, trazabilidad, derivación segura y monitoreo permanente.

La presentación contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, académicas, representantes de plantas fotovoltaicas y vecinos. Se destacó que la planta no solo aportaría al cuidado del ambiente, sino que también generaría empleo local y posicionaría a Ullum como pionero en sostenibilidad y economía circular.

El intendente David Domínguez subrayó: “Ya venimos trabajando hace un año, acercándonos a través de un comodato para que la empresa pueda asentarse en nuestro departamento y comenzar esta historia que es única en la provincia. Este camino no solo tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el reciclado, con tener mucha mano de obra de nuestra gente, sino también con capacitarlos e involucrarlos en una nueva industria de la economía circular”.

En tanto, la ingeniera Paola Castro, ullunera de nacimiento y responsable del monitoreo del proyecto, expresó: “Es un orgullo realmente. El departamento se lo merece, es el generador de más energía, entonces tenía que estar acá. Para Ullum va a traer mucho beneficio, más que nada en el tema de mano de obra, que es a lo que apuntamos”.