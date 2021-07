Ortíz puso mano dura con la vacunación y estalló la polémica

El Intendente del Departamento Valle Fértil Omar Ortíz fue a fondo con una decisión tratando de que todos los empleados del municipio que conduce se vacunen contra el Covid 19. Emitió un decreto que obliga a todo el personal a estar vacunado para poder cumplir funciones, sino lo hace deberá explicar porqué.

La norma comprende a agentes de planta permanente, política y transitoria, personal contratado y becados. Pero, además, están incluidos los beneficiarios de programas nacionales y provinciales tales como "Argentina hace 1 y 2" (construcción de veredas y alumbrado público), beneficiarios de programas de la Oficina de Empleo y de la Dirección de Producción, y para mayores de 18 años que quieran pedir el carnet fitosanitario y permiso de pesca.

La norma aparentemente es más dura que cualquier disposición que se haya tomado desde el Gobierno Nacional o Provincial para alentar la vacunación contra la pandemia, ya que nunca se dijo que sea obligatorio el vacunarse como lo plantea el jefe comunal. Es más algunos aseguran que roza la lesión al derecho constitucional de la libre determinación.

En Radio Sarmiento este jueves, el Intendente desafió a quienes critican el decreto y redobló la apuesta diciendo que quienes se opongan pueden "hacer las presentaciones correspondientes" . Luego explicó: "Apuntamos a tener una población sana. Si creen que es anticonstitucional, que hagan las presentaciones correspondientes. Si hay que cambiarlo, se cambiará. Hay tiempo para cambiar o dar marcha atrás".

Ortíz manifestó que al empleado que no se vacune no se le impide que entre a trabajar pero si deberá dar explicaciones de porqué no se ha vacunado.